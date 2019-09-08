Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила появление разных сведений о нарушениях во время единого дня голосования 8 сентября.

По ее словам, все эти данные не соответствуют действительности.

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос – есть предложение», сказала она.

Памфилова отметила, что ЦИК всегда реагирует на появление фейковых новостей, и пообещала с ними справиться.

Ранее глава ЦИК заявила, что движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало на своей карте нарушений на выборах уже около 30 жалоб, которые на самом деле были поданы в ходе голосований прошлых лет.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.