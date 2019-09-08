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Памфилова объявила о завершении голосования на выборах 8 сентября

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах 8 сентября завершилось.

«Закрылись последние участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы в ряде городских округов. В настоящее время все участковые комиссии приступили к подсчету голосов», — заявила она.

По ее словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что ни на одном избирательном участке по всей стране голосование не было признано недействительным.

«Пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере мы пока ничего не знаем о таких случаях», — цитирует главу ЦИК «Интерфакс».

Памфилова добавила, что в среднем явка в единый день голосования по состоянию на 18:00 составила 33,75%. Это примерно на 1,5 п.п. выше, чем годом ранее.

8 сентября в 85 субъектах России граждане голосовали на выборах разного уровня. В частности, в 17 субъектах Федерации выбирали глав региона.

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