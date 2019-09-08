Медведев удовлетворен результатами выборов в единый день голосования

Российский премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что удовлетворен результатами выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Хочу еще раз отметить: партия «Единая Россия» получила поддержку избирателей», — цитирует его агентство.

Ранее 8 сентября в 85 субъектах России граждане голосовали на выборах разного уровня. В частности, в 17 субъектах Федерации выбирали глав региона.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова после закрытия избирательных участков сообщила, что ни на одном избирательном участке по всей стране голосование не было признано недействительным.