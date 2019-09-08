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Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.

На втором месте — Виктор Ромашкин, который набирает 30,23% голосов, на третьем — Дмитрий Софронов с 6,45%.

Победителем считается тот, кто получит в свою поддержку более 50% голосов избирателей. При этом порог явки не предусматривается.

Как сообщает РБК, в регионе была зафиксирована самая высокая явка. По состоянию на 19:00 (15:00 мск) она составила 44%.

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