Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.

На втором месте — Виктор Ромашкин, который набирает 30,23% голосов, на третьем — Дмитрий Софронов с 6,45%.

Победителем считается тот, кто получит в свою поддержку более 50% голосов избирателей. При этом порог явки не предусматривается.

Как сообщает РБК, в регионе была зафиксирована самая высокая явка. По состоянию на 19:00 (15:00 мск) она составила 44%.