Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с 64,53% лидирует в Липецкой области после обработки 0,11% протоколов. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

За ним расположились Сергей Токарев (КПРФ), набирая 17,57%, и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») с результатом 6,08%.

Отмечается, что явка на выборы губернатора Липецкой области составила более 40%, что на 1,5% выше показателя пятилетней давности.

Игоря Артамонова назначили врио главы Липецкой области 2 октября 2018 года после того, как Олег Королев, ранее занимавший этот пост, ушел в отставку. Ранее чиновник работал вице-президентом Сбербанка.