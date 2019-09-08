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На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Старовойт набирает 73,33% голосов. На втором месте кандидаты Владимир Федоров и Владимир Фирсов с результатом в 10% голосов. На третьем и четвертом местах Татьяна Черникова с 4% голосов и Николай Карцев с 2,5% соответственно. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% и 1 голос.

По данным избиркома Курской области, явка на участках к 19:00 (совпадает с московским) составила 40%, превысив показатели предыдущих губернаторских выборов в 2014 году на 1%. Итоги в единый день голосования будут озвучены после завершения обработки протоколов избирательных комиссий на участках.

«МК Черноземье» со ссылкой на главу избиркома Курской области Галину Заику сообщал, что Старовойт был зарегистрирован кандидатом в губернаторы 19 июля. Он собрал 224 подписи депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку, став первым претендентом на кресло главы региона, кто был «одобрен» ЦИК.

Единый день голосования проходит в России 8 сентября. В этот день в 85 регионах страны проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила о завершении голосования. Согласно предварительным данным, ни одно голосование на всех участках страны не было признано недействительным.

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