Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

На выборах главы Курганской области лидирует врио губернатора региона Вадим Шумков. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома России.

Уточняется, что после обработки 50,36% протоколов Шумков набирает 80,74% голосов. На втором месте Яков Сидоров — 9,59%, третьей идет Татьяна Майборода — 4,85%.

В общей сложности в единый день голосования 8 сентября в России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила о завершении голосования. По предварительным данным, голосование ни на одном избирательном участке по всей стране не было признано недействительным.