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В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

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Фото: РЕН ТВ
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В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября.

По предварительным данным, лайнер должен был вылететь во Владивосток, но из-за ЧП рейс пришлось отменить. В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что рейс был прерван из-за неисправности.

«Возгорания не было. Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства. Лайнер будет заменен, после чего пассажиры продолжат путешествие.

7 августа сообщалось, что самолет Airbus А320 авиакомпании Air Asia экстренно сел в аэропорту Мальдивских островов с горящим двигателем. На его борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.

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