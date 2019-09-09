Гуляй, Польша: Россия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2019

Выход в четвертьфинал чемпионата мира – 2019 был бы потолком для нашей сборной, заявил «Известиям» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. По мнению функционера, в нынешнем составе национальная команда не смогла бы на равных бороться с Сербией или Испанией в плей-офф. Напомним, что подопечные Сергея Базаревича завершили свое выступление в Китае на втором групповом этапе. Волею жребия российская сборная, даже без целого ряда лидеров, имела хорошие шансы пробиться в плей-офф, но упустила их, проиграв в решающей встрече Польше (74:79).

Перед стартом турнира сборная России столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Тренерский штаб лишился четырех ключевых игроков, а уже перед вылетом в Китай стало понятно, что команде из-за травмы не сможет помочь и натурализованный центровой Джоэл Боломбой. Поэтому свой шанс проявить себя получили молодые игроки и ближайший резерв. Как и ожидалось, в новых сочетаниях сборная не могла показывать стабильный баскетбол, чередуя яркие отрезки с провальными.

— Итоговый результат абсолютно соответствует нашему уровню на этом ЧМ, — отметил «Известиям» Андрей Кириленко. — Если бы сыграли чуть хуже, то могли бы остаться без олимпийской квалификации, чуть лучше — пробились бы в четвертьфинал. Это был бы наш предел. В текущем составе Сербия или Испания нам вряд ли по зубам. При этом хочу поблагодарить ребят за проделанную работу в течение месяца, претензий по отдаче никаких. То же самое могу сказать и про тренерский штаб. Рисунок игры присутствовал, было неплохое командное взаимодействие. Видно, что Сергей Базаревич выжимал максимум из имеющихся у него игроков. Но индивидуально мы пока отстаем в некоторых компонентах.

Не день Карасева

В отсутствие травмированных Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина форвард «Химок» Сергей Карасев должен был взять на себя функции главного снайпера команды. Увы, но игра у 25-летнего баскетболиста на турнире совсем не получилась. В среднем он проводил на паркете чуть больше 13 минут, набирая 4 очка, 1,2 передачи и 1,2 подбора. При этом процент его попаданий был крайне низким: 5/15 — с линии штрафных, 2/6 — со средней дистанции и 3/9 — трехочковых.

— Расстроен за Карасева, — продолжил Андрей Кириленко. — Это был не его турнир. Хочу, чтобы Сергей смог перестроиться, хорошо начав клубный сезон. Для него это будет крайне важно.

Свою лучшую игру в Китае не смог показать и капитан команды Виталий Фридзон. Однако опытный форвард боролся до конца в каждом эпизоде, став примером для нового поколения сборной.

— Доволен борьбой, которую продемонстрировал Фридзон, — пояснил Андрей Кириленко. — Да, у него абсолютно не получалась игра в нападении. Но это некий ориентир для молодых: что если не получается забить, то надо хоть как-то компенсировать этот пробел в других компонентах. Очков и угрозы, на мой взгляд, от Виталия не хватило, да он и сам это прекрасно понимает. Надеюсь, он восстановит свои снайперские навыки к квалификации Игр-2020.

Президент РФБ назвал и игроков, которые провели турнир на высоком уровне.

— Курбанов и Воронцевич выступили в Китае прилично, без сильных провалов, — сказал Андрей Кириленко. — Как, в принципе, и Володя Ивлев. Еще порадовал Зубков, который может занести турнир себе в актив. Первый раз увидел, что Андрей может быть лидером на площадке. Считаю, что он в состоянии колоссально прибавить, если сохранит постоянную агрессию.

Еще один шанс

Выход во второй групповой этап гарантировал сборной России участие в олимпийской квалификации. Отборочные турниры пройдут с 6 по 12 июля 2020 года. В каждом из них — по шесть сборных. На Игры попадут только победители четырех турниров.

Как определят составы участников олимпийской квалификации, пока неизвестно, но то, что у нашей команды будут приличные соперники, сомневаться не приходится. Прямые путевки по итогам ЧМ получат только семь сборных (две европейские, две американские, по одной от Азии, Африки и Австралии с Океанией).

— Хочется, чтобы в квалификации нам попалась Польша и мы взяли у нее реванш за обидное поражение в Китае, — отметил «Известиям» форвард нашей сборной Андрей Воронцевич. — Самое главное, чтобы у нас собрался оптимальный состав следующим летом. Тогда будем биться за попадание на Олимпийские игры.

По мнению вице-чемпиона мира, тренера московского «Динамо» Евгения Кисурина, выиграть свою отборочную группу будет очень и очень сложно.

— Сборную не за что упрекнуть на этом ЧМ, — заявил он. — Ребята сделали всё, что могли, и выполнили задачу-минимум. Теперь есть почти восемь месяцев, в течение которых можно хорошо подготовиться к квалификации. Но задача выиграть свою шестерку будет сложной. Пожалуй, было проще получить прямую путевку на Игры-2020 в Китае. Попытаться собрать максимально сильных игроков и пробиться в полуфинал ЧМ-2019. С такой жеребьевкой это было реально. По крайней мере, реальнее, чем выиграть у Словении, Хорватии и Литвы, которые следующим летом будут играть против нас своими лучшими игроками. Но мы, как обычно, не ищем легких путей.

Евгений Кисурин полагает, что место в итоговой заявке ЧМ-2019 заслужили Вячеслав Зайцев, Евгений Воронов, Владислав Трушкин и Евгений Фидий.

— Считаю, что состав сборной в Китае не был оптимальным, даже с учетом всех травм, — продолжил эксперт. — С Зайцевым, Вороновым, Трушкиным и Фидием наша команда была бы позубастее. Они умеют здорово играть в защите, могут выступать на двух позициях. Плюс они провели, возможно, лучшие сезоны в своей карьере. Первые трое у всех на виду, Фидий — лучший центровой Суперлиги-1. Они заслужили свой шанс. Говорю это не в упрек Сергею Базаревичу, который отмечал, что привлечение возрастных игроков может разрушить командную химию. Но, как болельщику, хочется, чтобы сборная была максимально боеспособной.

Чемпионат мира завершится 15 сентября.