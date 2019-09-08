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Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Владимир Агафонов
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Чтобы выдержать график президента России Владимира Путина, включающий в себя перелеты и смены часовых поясов, нужно поддерживать хорошую физическую форму. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Держать себя в «изрядной такой» физической форме необходимо постоянно, разово подготовиться к таким поездкам нельзя, цитирует Пескова «РИА Новости».

На вопрос о том, принимает ли президент какие-то препараты, чтобы справиться со сменой поясов, Песков ответил, что тоже хотел бы это знать, так как ему самому в таких ситуациях хочется спать.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление». В качестве примера он привел визит в пострадавший от паводка Тулун (Иркутская область).

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя график президента, отметил, что он, вероятно, привык к таким нагрузкам. Сам дипломат, по его словам, не ощущает дискомфорта от многочисленных перелетов.

В апреле Песков, отвечая на вопрос, хватает ли главе государства времени на сон, шутливо ответил: «Он же Путин! Он не спит, он работает!». Сам Путин, говоря об этом, заявил, что нормально высыпается за 5,56 часов.

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