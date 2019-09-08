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Экс-пилот президентского самолета рассказал о питании Путина на борту

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Личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал, чем кормят российского президента Владимира Путина во время полетов на борту № 1. Подробностями он поделился в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам Федорушкина, еду для президента готовят заранее, в самолет ее доставляют в закрытых контейнерах, так что бортпроводникам остается только вскрыть их и разогреть пищу.

Пилот отметил, что у президентского Ил-96 два этажа, кухня находится на первом. К ней прикреплена бортпроводница, которая приносит президенту обед.

Командир судна рассказал, что глава государства не всегда бывал доволен питанием. «Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: «Опять эта пища!» Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось», — рассказал Федорушкин.

Он добавил, что первые лица государства во время полетов едят очень мало, в основном — во время длинных перелетов.

Ранее Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю его карьеру. Тогда президентский самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, где у главы государства должна была состояться важная встреча, и попал в зону сильной турбулентности.

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