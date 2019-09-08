Экс-пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Бывший глава специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказал об экстремальной посадке самолета Ил-96 с находившимся на борту президентом России Владимиром Путиным.

Инцидент произошел во время перелета российского лидера из Москвы в Санкт-Петербург. Пилот отметил, что в этих городах была плохая погода для пилотирования, но нужно было взлетать — Путин торопился на важную встречу. «И на эшелоне 5–6 м попадаем в дичайшую болтанку», — сказал Федорушкин.

Он рассказал, что у него полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода, но всё же получилось набрать высоту. Садиться пришлось на залитую водой полосу. По словам экс-командира борта № 1, из-за того, что лайнер попал в зону турбулентности, при посадке он мог вылететь за пределы посадочной полосы. Несмотря на трудности, самолет удалось успешно посадить в аэропорту Пулково.

Командир борта отметил, что считает этот вылет самым сложным за всю 40-летнюю летную карьеру. Экипаж и пассажиры, включая президента, испытали на себе сильные перегрузки. Когда именно произошел полет, пилот не уточнил.

Президентский Ил-96-300ПУ — это модификация пассажирского Ил-96, в который внесены изменения для большего комфорта и безопасности.