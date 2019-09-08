Прямой эфир

Экс-пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказал об экстремальной посадке самолета Ил-96 с находившимся на борту президентом России Владимиром Путиным.

Инцидент произошел во время перелета российского лидера из Москвы в Санкт-Петербург. Пилот отметил, что в этих городах была плохая погода для пилотирования, но нужно было взлетать — Путин торопился на важную встречу. «И на эшелоне 5–6 м попадаем в дичайшую болтанку», — сказал Федорушкин.

Он рассказал, что у него полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода, но всё же получилось набрать высоту. Садиться пришлось на залитую водой полосу. По словам экс-командира борта № 1, из-за того, что лайнер попал в зону турбулентности, при посадке он мог вылететь за пределы посадочной полосы. Несмотря на трудности, самолет удалось успешно посадить в аэропорту Пулково.

Командир борта отметил, что считает этот вылет самым сложным за всю 40-летнюю летную карьеру. Экипаж и пассажиры, включая президента, испытали на себе сильные перегрузки. Когда именно произошел полет, пилот не уточнил.

Президентский Ил-96-300ПУ — это модификация пассажирского Ил-96, в который внесены изменения для большего комфорта и безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео сопровождения самолета делегации Путина швейцарскими истребителями
Самолет спецотряда «Россия» отстранили от полета из-за повреждения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019