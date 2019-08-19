Появилось видео сопровождения самолета делегации Путина швейцарскими истребителями

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили в воздухе самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с членами делегации президента РФ Владимира Путина во время полета во Францию. Соответствующее видео в понедельник, 19 августа, появилось в Telegram-канале Пул N3.

Инцидент уже прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие случаи уже были.

«Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал Песков журналистам «РИА Новости» после приземления в Марселе.

На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Два истребителя ВВС Швейцарии поднялись в воздух, когда самолет СЛО «Россия» вошел в воздушное пространство государства. Самолеты сопровождали борт несколько минут на высоте 10,6 км. Проводив самолет до границы с Францией, истребители удалились.

Ранее в понедельник сообщалось, что в понедельник Эммануэль Макрон примет российского лидера в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов.

Запланированная на 19 августа встреча лидеров России и Франции может стать толчком для разрешения украинского кризиса и других очагов напряженности на международной арене.