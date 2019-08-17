Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Инцидент произошел 14 августа. Истребитель НАТО F-18 приблизился к лайнеру Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря и был оттеснен российскими Су-27. Позднее СМИ сообщили, что истребитель принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве как часть воздушной полиции НАТО.

Некоторые испанские читатели выразили недоумение относительно целей Испании у границ России, пишет ИноСМИ.

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — написал Iturbide.

«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия — нам не враг и не друг», — отметил Framontano.

«В нейтральных водах это самое обычное дело — защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» — добавил Eu Eueu.

«Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании», — заверил Estado_De_Derecho.

Многие комментаторы порадовались, что сближение истребителей не закончилось опасными инцидентами. Однако были и те, кто выразил уверенность, что испанские истребители необходимы в Прибалтике для поддержания своих союзников по НАТО.

В мае с критикой действий своих ВВС выступили британцы. Они также осудили сближение истребителей своей страны с российскими самолетами над Балтикой.