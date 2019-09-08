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Во Франции от жары умерли 1,5 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Во Франции 1,5 тыс. человек умерли от жары летом 2019 года, что превышает средний показатель смертности в летний период. Об этом в воскресенье сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бюзен в эфире радиостанции France Info.

«В этом году во Франции было 18 дней очень сильной жары», — заметила министр. Она также добавила, что жаркая погода коснулась практически 20 млн человек. Как указала Бюзен, половина умерших — это люди старше 75 лет.

При этом министр добавила, что этот показатель смертности «в 10 раз ниже, чем во время жары 2003 года»: тогда число погибших составило порядка 15 тыс. Бюзен полагает, что большего числа жертв в этом году удалось избежать благодаря помощи, оказанной социальными службами людям пожилого возраста.

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России. Рекордная жара была зарегистрирована во всем мире — от Северной Америки до юга Африки. Во Франции температура составила 42 градуса по Цельсию. Средняя месячная температура в Москве, напротив, была ниже нормы на 1,5 градуса.

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