Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

По словам министра, европейско-российские отношения «никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны». Ле Дриан также заявил, что Франция стремится к переходу от абсолютного недоверия к элементам доверия.

Он перечислил сферы, в которых Париж и Москва имеют потенциал взаимодействия. «Надо рассмотреть проблемы, которые приведут к результатам, — отметил он. — Это может быть борьба с терроризмом, космос, экономика, развитие гражданского общества».

Ранее сообщалось, что Жан-Ив Ле Дриан планирует приехать с визитом в Москву, чтобы обсудить тему европейской безопасности. Встреча министров обороны и иностранных дел Франции и РФ состоится 9 сентября.