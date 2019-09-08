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МЧС предупредило жителей Сахалина о циклоне

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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В ночь на 9 сентября на Сахалине ожидается циклон с ливнем и порывами ветра до 33 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В некоторых районах области выпадет до 30 мм осадков и более за 12 часов. Возможен подъем воды в реках на 0,5–1,5 м.

В Японии в связи с приближением мощного тайфуна отменены самолеты и поезда, в общей сложности более 150 рейсов, сообщает «Интерфакс». По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 м/с, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

7 сентября в Хабаровске приземлился самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин. Причиной стали сложные погодные условия из-за тайфуна «Линлин».

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