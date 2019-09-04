Приморье готовится к тайфуну «Линлин»

Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.

Дожди начнутся на юге региона, а затем охватят его большую территорию. В воскресенье интенсивность дождей увеличится, особенно в западной половине края. На побережье скорость ветра может достигать 30 м/с.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на синоптиков, подъемы уровней воды будут отмечаться на большинстве рек. Подтопленными могут оказаться некоторые участки дорог, хозяйственные объекты и сельхозугодия. Не исключены подтопления низменностей и размывы участков дорог.

Туристам, которые сейчас находятся на побережье, рекомендовано покинуть места отдыха. А тем, кто туда собирается, отложить поездку на более подходящее время.

3 сентября сообщалось о введении режима ЧС в штате Вирджиния из-за урагана «Дориан».