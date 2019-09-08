В Германии сравнили советский ИС-2 с танками вермахта

Последние советские танки времен Второй мировой войны ИС-2 и ИС-3 хотя и не во многом превосходили немецкие танки, но еще долго демонстрировали Европе мощь СССР во время холодной войны, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что названные в честь Иосифа Сталина боевые машины обладали скошенной лобовой броней, способной буквально отражать ударяющиеся о нее снаряды.

От легендарного Т-34 советский ИС-3 отличался не только внешне, но и полностью новой конструкцией башни – закругленной и сильно скошенной по бокам.

Серия тяжелых танков СССР, от довоенной модели КВ-1 и промежуточных версий КВ-85 и ИС-1 до ИС-2, обладала преимуществами перед большинством германских моделей Второй мировой войны, отмечает автор материала.

По совокупности характеристик брони, огневой мощи и мобильности конкуренцию им могли составить только «Пантера V» и «Королевский тигр». Однако первый танк обладал слабым вооружением и броней, а «Королевский тигр» уступал в скорости.

Хотя пушка ИС-2 калибра 122 мм и уступала длинному, 88-миллиметровому орудию «Королевского тигра», однако советский танк был более легким и маневренным.

«ИС-2, несмотря на некоторые недостатки, явился нагоняющим ужас оружием, прежде всего, в период осени 1944-весны 1945 годов, при окончательном штурме Германии. Многие картины «Битвы за Берлин» демонстрируют его характерную, невероятно длинную пушку», — говорится в статье.



ИС-3 стал последней модификацией этого советского танка и впервые предстал перед широкой публикой на параде в Берлине в 1945 году.

Ранее в США сравнили танк Т-34 с американским Sherman и британским Cromwell.