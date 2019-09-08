Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу в 2030 году предложил провести президент Эквадора Ленин Морено своим коллегам из Колумбии и Перу. Об этом он написал в Twitter.

«Вчера я предложил президентам (Колумбии. — Ред.) Ивану Дуке и (Перу. — Ред.) Мартину Вискарре организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году», — заявил он.

Морено добавил, что окажет поддержку национальной футбольной федерации, чтобы добиться этого.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей. В турнире примут участие 32 команды.

3 сентября в Москве представили официальную эмблему чемпионата мира по футболу 2022 года. Она выполнена в форме цифры восемь — именно такое количество стадионов будет принимать матчи ЧМ-2022. Неразрывная петля символизирует цикличность мундиаля.