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Эмблему ЧМ-2022 по футболу показали в Москве

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Москве представили официальную эмблему Чемпионата мира по футболу 2022 года. Турнир состоится в Катаре.

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Эмблема появилась на доме №2 на улице Новый Арбат вечером 3 сентября, пишет ТАСС.

Она выполнена в форме цифры восемь — именно такое количество стадионов будет принимать матчи ЧМ-2022. Неразрывная петля символизирует цикличность мундиаля.

Узор на эмблеме напоминает шерстяную шаль, традиционную для региона Персидского залива в зимний период, а за изгибами фигуры скрыта волнистость пустынных дюн.

Надпись под эмблемой выполнена специальным шрифтом, который сочетает арабскую каллиграфию и современные тенденции.

Презентация логотипа состоялась на четырех площадках в Катаре, в том числе в гостиницах «Шератон» и «Торш», а на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне и в других городах мира.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей. В турнире примут участие 32 команды.

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