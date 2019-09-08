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В России начали открываться избирательные участки

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Первые избирательные участки в единый день голосования начали открываться на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области.

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Более 5 тыс. кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны

Россияне проголосуют 8 сентября за депутатов и глав сельских поселений, а также губернаторов.

В Сахалинской области открылись 310 избирательных участков, на которых жители смогут выбрать губернатора, депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований.

В списках голосования находятся 375 тыс. 338 человек, пишет ТАСС.

Завершат свою работу участки в 20:00 по местному времени.

8 сентября в 85 российских регионах в единый день голосования пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов. В столице проголосуют за депутатов Мосгордумы. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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