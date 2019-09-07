В туалете штаба Навального в Петербурге обнаружены пустые бюллетени

В туалете помещения, где находится штаб блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, следователи обнаружили бюллетени для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте петербургского Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 7 сентября в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что в помещении штаба Навального в одном из домов по Вознесенскому проспекту находятся выборные бланки. «В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.

По факту обнаружения выборных бюллетеней СК начал доследственную проверку.