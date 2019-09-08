Прямой эфир

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне «Короны»

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Джиллиан Андерсон исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала «Корона». Об этом сообщает CNN в воскресенье, 7 сентября.

Сериал «Корона» повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. Исполнителем главной роли в первых двух сезонах была Клер Фой. В грядущих третьем и четвертом сезонах Елизавету II сыграет Оливия Колман.

Съемки четвертого сезона сериала намечены на нынешний год, в выход — на 2020-й. Он будет рассказывать о периоде руководства страной Тэтчер с 1979 по 1990 год.

Андерсон известна как исполнительница роли агента Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».

11 августа актер Дэвид Харбор, исполнивший роль Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», раскрыл детали финала третьего сезона. Он подтвердил гибель своего героя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании
Джордж Мартин рассказал о влиянии сериала на окончание его романов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019