Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне «Короны»

Актриса Джиллиан Андерсон исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала «Корона». Об этом сообщает CNN в воскресенье, 7 сентября.

Сериал «Корона» повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. Исполнителем главной роли в первых двух сезонах была Клер Фой. В грядущих третьем и четвертом сезонах Елизавету II сыграет Оливия Колман.

Съемки четвертого сезона сериала намечены на нынешний год, в выход — на 2020-й. Он будет рассказывать о периоде руководства страной Тэтчер с 1979 по 1990 год.

Андерсон известна как исполнительница роли агента Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».

11 августа актер Дэвид Харбор, исполнивший роль Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», раскрыл детали финала третьего сезона. Он подтвердил гибель своего героя.