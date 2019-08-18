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Джордж Мартин рассказал о влиянии сериала на окончание его романов

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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
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Автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», взятого за основу сериала «Игра престолов», писатель Джордж Мартин рассказал о влиянии сериала на окончание его романов.

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По его словам, окончание литературных произведений из-за неоднозначного окончания сериала он не изменит. Всем угодить нельзя, подчеркнул автор в беседе с The Guardian.

Мартин поделился мнением, что сериал не был «хорошим». В настоящее время писатель работает над двумя романами, которых никак не затронет окончание телевизионного сериала, отмечает 18 августа «Газета.ру».

«Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе», — пояснил Мартин.

Завершение «Игр престолов» вызвало бурю критики со стороны преданных поклонников, многие были разочарованы. Фанаты обратились к телеканалу HBO с петицией о пересмотре финала телесериала.

Ранее Джордж Мартин заявил, что не будет вносить изменения в две последние книги цикла из-за негативной реакции фанатов на финальный сезон сериала «Игра престолов». По его словам, последние три года он испытывал странное чувство, поскольку сериал опережал события, разворачивающиеся в книгах.

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