Прямой эфир

Актер из «Очень странных дел» раскрыл финал третьего сезона

0
Фото: TASS/picture alliance/C3396/Hubert Boesl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Дэвид Харбор, исполнивший роль Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», раскрыл детали финала третьего сезона. Он подтвердил гибель своего героя. Об этом пишет Independent.

Глобальное затемнение: белорусская антиутопия о распаде сознания
Роман Виктора Мартиновича ставит под сомнение блага современной цивилизации

Ранее на своей странице в Instagram актер разместил фотографию с актрисой Сальмой Хайек и пояснил, что их ожидает совместная работа в кинокомпании Marvel. По признанию Харбора, его «сердце обливается кровью» из-за двух персонажей сериала.

Речь идет о Джиме Хоппере и его девушке Джойс Байерс. В сериале ее роль исполнила Вайнона Райдер. «Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо», — продолжил актер.

В Netflix не подтвердили продолжение сериала.

В августе американский актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», намекнул, чем закончится последний сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
«Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017