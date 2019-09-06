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Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Басманный суд Москвы заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа», главу кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгию Кафкалию на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд счел, что причастность Кафкалии к преступлению подтверждается в том числе выемками документов и экспертизами. Кроме того, она является гражданкой Кипра, что облегчает ей возможность скрыться.

Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции фигурантки на территорию России.

Ранее 6 сентября основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск. Он также является владельцем «Панабел Лимитед», отметили в суде.

По версии следствия, в 2014 году он по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене — за 4 млрд рублей.

Эти средства через подконтрольный бизнесмену московский банк были переведены его соучастниками со счета «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийской кредитной организации. В результате деньги достались самому Петрову.

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