Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалию

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа», главу кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгию Кафкалию на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Суд счел, что причастность Кафкалии к преступлению подтверждается в том числе выемками документов и экспертизами. Кроме того, она является гражданкой Кипра, что облегчает ей возможность скрыться.

Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции фигурантки на территорию России.

Ранее 6 сентября основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск. Он также является владельцем «Панабел Лимитед», отметили в суде.

По версии следствия, в 2014 году он по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене — за 4 млрд рублей.

Эти средства через подконтрольный бизнесмену московский банк были переведены его соучастниками со счета «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийской кредитной организации. В результате деньги достались самому Петрову.