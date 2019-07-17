Прямой эфир

Суд оставил главу департамента развития бизнеса «Рольфа» под домашним арестом

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд оставил директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро под домашним арестом по делу о выводе денег за границу, передает в среду, 17 июля, «РИА Новости».

«Рольф» притормозили: повлияют ли проблемы дилера на авторынок
Эксперты не ожидают дефицита машин в стране, даже если компания приостановит деятельность

«Решение Басманного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявил судья.

Кайро останется под домашним арестом до 25 августа, уточняет RT.

27 июня СКР возбудил в отношении владельца компании «Рольф» Сергея Петрова уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, в 2014 году Петров был фактическим владельцем и руководителем компаний «Рольф», «Панабель Лимитед» и «Рольф Эстейт».

Тогда компания, как считает следствие, по подложным документам приобрела у кипрской «Панабель Лимитед» акции «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене, после чего эти средства со счета «Рольфа» вновь перечислили обратно на счет кипрской компании.

28 июня задержали главу департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Сообщалось, что он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Суд заключил Кайро под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров заверил в отсутствии влияния дела «Рольф» на инвестклимат
Песков заявил о невмешательстве Кремля в дело «Рольфа»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017