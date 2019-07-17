Суд оставил главу департамента развития бизнеса «Рольфа» под домашним арестом

Московский городской суд оставил директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро под домашним арестом по делу о выводе денег за границу, передает в среду, 17 июля, «РИА Новости».

«Решение Басманного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявил судья.

Кайро останется под домашним арестом до 25 августа, уточняет RT.

27 июня СКР возбудил в отношении владельца компании «Рольф» Сергея Петрова уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, в 2014 году Петров был фактическим владельцем и руководителем компаний «Рольф», «Панабель Лимитед» и «Рольф Эстейт».

Тогда компания, как считает следствие, по подложным документам приобрела у кипрской «Панабель Лимитед» акции «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене, после чего эти средства со счета «Рольфа» вновь перечислили обратно на счет кипрской компании.

28 июня задержали главу департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Сообщалось, что он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Суд заключил Кайро под домашний арест.