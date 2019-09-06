Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Сергея Петрова», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее, 27 июля, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело в связи с выводом за рубеж 4 млрд рублей по статье 193.1 УК РФ, сообщается на сайте СКР. В соответствии с данной статьей бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

В СКР отметили, что Петров, помимо «Рольф» и «Рольф Эстейт», владеет кипрской компанией «Панабел Лимитед». По версии следствия, в 2014 году он по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене — за 4 млрд рублей.

Эти средства через подконтрольный бизнесмену московский банк были переведены его соучастниками со счета «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийской кредитной организации. В результате деньги достались самому Петрову.