Главу ЦИК РФ Памфилову ударили электрошокером

Неизвестный проник в дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером, после чего скрылся/ По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Правоохранители ищут причастных. Подвергшаяся нападению Памфилова здорова, принимает участие в международной конференции в Москве.