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Путин пошутил про переезд с тещей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин пошутил про тещу на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Во время мероприятия один из участков рассказал, что планирует переехать в строящийся город Доброград во Владимирской области. Он уточнил, что настроен это сделать всей семьей и заодно «прихватить» тещу.

«И тещу хотите взять? У вас хорошая семья», — отметил глава государства, его слова приводит «РИА Новости» в пятницу, 6 сентября.

Днем ранее Путин на полях ВЭФ в шутку сравнил рождаемость в Чечне и Японии.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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