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Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации. Такое мнение он озвучил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

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«Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС в пятницу, 6 сентября.

Путин также выразил надежду, что когда-нибудь в России покончат «с этой безобразной страницей» с обманутыми дольщиками.

Использование эскроу-счетов стало обязательным с 1 июля.

По новой схеме средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат только после передачи квартир покупателям. Строительство будет производиться на банковские кредиты.

Документом также предусмотрена и возможность использования материнского капитала при приобретении жилья через эскроу-счета.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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