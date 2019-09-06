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Путин назвал гиперболой наказание тюрьмой за кражу двух ведер картошки

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин назвал гиперболой наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, которое ему привели в качестве сравнения с санкцией за незаконную добычу драгоценных металлов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума в пятницу, 6 сентября.

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Во время дискуссии глава Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский обратил внимание на существующие сейчас небольшие штрафы за незаконную добычу больших объемов золота, в связи с чем попросил ужесточить ответственность за незаконную разработку недр.

«Я приведу пример, может, об этом вам и не докладывают: если человек украл два ведра картошки, он получает от трех до пяти лет тюрьмы», — сказал Басанский, его слова приводит «РИА Новости».

«Я думаю, что это гипербола, художественное преувеличение», — ответил глава государства.

Глава Ассоциации недропользователей пояснил, что выразился образно. В качестве примера он привел ситуацию, когда черный копатель добыл золота на сумму менее 2 млн рублей, то его наказывают лишь штрафом в 5 тыс. рублей.

«Дисбаланс, понимаете, какой: накопал золота почти на 1,999 млн, рубля не хватит — пять тысяч штрафа», — подытожил Басанский.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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