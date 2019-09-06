Трутнев рассказал о сумме подписанных на ВЭФе соглашений

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей. Об этом сообщил в пятницу, 6 сентября, вица-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

Годом ранее в рамках мероприятий ВЭФа было подписано 220 соглашений на сумму 3 трлн рублей, отметил он, передает ТАСС. «Это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам», — подчеркнул Трутнев.

Накануне стало известно о предоставлении Индией кредитной линии на $1 млрд для развития Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, бизнесмены из Индии на Дальнем Востоке заключили около 50 соглашений в различных секторах. Индийская сторона ожидает обеспечение инвестиций в $5 млрд.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.