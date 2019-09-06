Прямой эфир

Более 20 млрд рублей получил Якутия на расселение ветхого жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 2021 года Якутия получит более 20 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Дополнительное соглашение подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Порядка 5 млрд рублей Якутия получит до конца 2019 года. Еще по 8 млрд рублей республике направят в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Всего в Якутии зарегистрировано более 1 млн кв. м в аварийном фонде. Дополнительное финансирование позволит ускорить расселение людей из опасного жилья.

В рамках второго этапа реализации программы планируется расселить около 3,5 тыс. многоквартирных домов. Они были признаны аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 4,6 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Башкирии
Семь регионов РФ досрочно выполнили план расселения аварийного фонда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019