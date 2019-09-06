Более 20 млрд рублей получил Якутия на расселение ветхого жилья

До 2021 года Якутия получит более 20 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Дополнительное соглашение подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Порядка 5 млрд рублей Якутия получит до конца 2019 года. Еще по 8 млрд рублей республике направят в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Всего в Якутии зарегистрировано более 1 млн кв. м в аварийном фонде. Дополнительное финансирование позволит ускорить расселение людей из опасного жилья.

В рамках второго этапа реализации программы планируется расселить около 3,5 тыс. многоквартирных домов. Они были признаны аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.