Около 4,6 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Башкирии

Около 1,65 млрд рублей потребуется в Башкортостане на расселение граждан из ветхоаварийного жилья. В списках на расселение значатся 4,6 тыс. человек.

По данным госкомитета республики по строительству и архитектуре, расселить людей необходимо в течение пяти лет. Сумма, которая необходима на приобретение жилья, сложится из средств Фонда реформирования ЖКХ и бюджета Башкортостана. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Первый этап программы рассчитан на 2019 и 2020 годы. За это время переехать должны 666 человек из 206 аварийных помещений. Всего потребуется 282 млн рублей.