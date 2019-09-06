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Россияне стали чаще посещать медиков с целью профилактики

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Доля посещения россиянами врачей с целью профилактики выросла до 34%. Об этом рассказала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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По ее словам, рост подобных визитов отмечен в последние четыре года. Министр напомнила, что в 2019 году был изменен регламент профилактических осмотров и диспансеризации, в итоге россияне могут проходить профосмотр ежегодно. Каждый житель Москвы после 40 лет может проходить диспансеризацию, добавила глава Минздрава.

«Со следующего года мы еще отдельно для людей старше 65 лет вводим дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния: когнитивные нарушения, прежде всего, нарушения памяти, на субдепрессию и депрессию, на повышенную ломкость костей, на особые виды онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте», — цитирует Скворцову в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».

Накануне министр заявила, что в течение года власти могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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