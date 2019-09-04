Глава Минздрава Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами 13 сентября в 10:00. Об этом сообщил Twitter министерства.

«Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию», — говорится в сообщении.



Отмечается, что вопросы главе министерства можно адресовать на адрес электронной почты: nasvyazi@rosminzdrav.ru.

20 августа Скворцова заявила, что ведомство предлагает обязать регионы обеспечивать медицинских работников первичного звена и скорой помощи социальным пакетом, в который будут входить жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы.