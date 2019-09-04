Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя. Об этом заявила в среду, 4 сентября, министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — цитирует ее «РИА Новости».

Отмечается, что Минздрав не может зарегистрировать препарат без заявления производителя.

29 августа стало известно, что это лекарство было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. Но при этом на данный момент в стране около 3 тыс. детей могут испытывать потребность во «Фризиуме».

15 августа сообщалось о задержании москвички, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.