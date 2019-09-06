На Украине призвали вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Украину со всех сторон окружают враждебные государства, которые готовы напасть и забрать себе ее территории, заявил депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк.

Опасения у политика традиционно вызывает Россия, а также Польша, Венгрия, Румыния, Приднестровье и Белоруссия.

По словам Сиротюка, у России самая мощная армия и флот в Европе, поэтому Украина может лишиться выхода к морю. Также политик посетовал, что Киев не заминировал границу с РФ на севере, как он ранее предлагал.

«Мы имеем огромную границу с Белоруссией — союзным государством России, мы имеем Приднестровье — непризнанную страну, где тоже сохранен российский контингент, то есть мы, фактически, с трех сторон окружены Россией», — цитирует националиста «Политнавигатор».

Кроме того, депутат обеспокоен действиями Польши, которая «возрождает свои имперские традиции и хочет забрать себе Галичину», Венгрии, считающей Закарпатье своей территорией, и Румынией «давно имеющей претензии к Буковине».

Избежать раздела Украины, по мнению Сиротюка, можно только вооружив простых украинцев, так как на сильную армию у Киева нет средств.

«Каждый гражданин Украины должен уметь себя защищать. На нас только тогда не будут нападать, когда <…> в каждом доме каждая бабушка имеет пулемет, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зеленые человечки» просто будут перерезаны», — добавил Сиротюк.

Ранее 5 сентября спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке вторжения на Украину.