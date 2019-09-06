Медведчук назвал способы преодоления кризиса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям» на Восточном экономическом форуме, без чего Украине не удастся выйти из кризиса и поправить свою экономическую ситуацию.

Он обратил внимание на то, что в восстановлении экономики страны важную роль играет Россия, с которой Украина практически разорвала торговые связи. Без нормализации отношений с Россией же и российских инвестиций Украине не удастся восстановить свою экономику и выйти из кризиса.

По словам Медведчука, рост экономики в стране, где проходят военные действия, невозможен, поскольку такая территория абсолютно не привлекает инвесторов.

Боевые действия необходимо прекращать, однако риторика президента страны Владимира Зеленского, по мнению политика, мало отличается от его предшественника Петра Порошенко. Он добавил, что мнение украинского лидера может зависеть от США.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пять лет перетягивания одеяла и никакой эффективности»