Путин заявил Медведчуку о преимуществах российского рынка для Украины

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что российский рынок является лучшим для сбыта украинских товаров, пишет в четверг, 5 сентября, «Интерфакс».

При этом Путин заявил, что рынки в Азии представляют интерес для всех. «Азиатско-Тихоокеанский регион интересен не только для России — для всех стран, в том числе и для Украины. Это самый бурно развивающейся в экономическом плане регион мира, это мы все хорошо знаем», — подчеркнул президент на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин также призвал Медведчука почаще приезжать на ВЭФ.

Ранее в этот же день Медведчук рассказал «Известиям» о рынках сбыта украинской продукции. «К сожалению, это для многих тех, кто так утверждает, — это не рынки Евросоюза. Это как раз рынки сегодня Российской Федерации, стран СНГ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул он.

При этом политик отметил, что о возобновлении экономических и торговых отношений двух стран может идти речь только после взаимной отмены санкций.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.