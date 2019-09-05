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Минтранс предложит преференции летающим на Дальний Восток авиакомпаниям

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Минтранс России начал обсуждение механизма по стимулирующим мерам для летающих на Дальний Восток авиакомпаний. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«С учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелетов на Дальний Восток», — цитирует министра ТАСС.

«Кроме того, продумаем и иные меры для повышения провозных емкостей в Дальневосточный федеральный округ из других регионов России или в пределах округа», — сказал Дитрих на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее в четверг российский лидер заявил, что летающие на Дальний Восток авиакомпании должны иметь приоритет при распределении допусков к доходным маршрутам. Путин поручил Минтрансу подумать над тем, как закрепить это правило нормативно.

Также, по словам президента, до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов. Это не рыночные меры, но они оправданы конкретно для Дальнего Востока, отметил глава государства.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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