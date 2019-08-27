Прямой эфир

Минтранс призвал вдвое увеличить финансирование подготовки пилотов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансирование подготовки пилота в России составляет около 600 тыс. рублей ежегодно, эту сумму надо увеличить в двое. Такое мнение высказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.

Это залет: авиакомпаниям пропишут пунктуальность
Минтранс готовит новую методику учета задержек рейсов

По ее словам, Минтранс внес в правительство предложения по авиации, их рассмотрят в сентябре.

«Таким образом, для выполнения государственного задания ежегодно требуется финансирование в объеме 4 млрд рублей, без учета затрат на питание и обмундирование, это еще порядка 450 млн рублей», — сказала Петрова во вторник, 27 августа, «РИА Новости».

Ранее во вторник российское Министерство транспорта выступило за возвращение военных кафедр в летные училища. Молодые пилоты уходят из отрасли или отказываются получать дальнейшее образование по причине призыва в ряды ВС РФ, пояснила Петрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019