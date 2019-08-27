Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево. С письмом МАА, направленным в ведомство 15 августа, ознакомились «Известия».

В МАА рассчитывают, что пилотный проект в Шереметьево будет реализован уже в этом году. Если он окажется успешным, идею тихих аэропортов в 2020-м начнут внедрять и в других воздушных гаванях, сказали «Известиям» в ассоциации.

«Аэропорт Домодедово поддерживает сокращение количества объявлений по громкой связи и снижение в терминале шумового воздействия в целом. Такой подход соответствует практикам мировых аэропортов. Например, Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура», — сказали «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.

На первом этапе предлагается сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор — визуально и/или акустически, сказано в письме. В Минтрансе сказали «Известиям», что рассматривают инициативу.

Подробнее — в материале «Известий»:

Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений