Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

Шереметьево планируют сделать пилотным аэровокзалом, где запустят проект «Тихий аэропорт». Уже в этом году в воздушной гавани могут снизить количество звуковых объявлений, оповещающих пассажиров, например, о переносе времени рейса или окончании посадки. С таким предложением выступила Международная ассоциация аэропортов (МАА), написав письмо в Минтранс. С документом ознакомились «Известия». В ведомстве рассматривают инициативу. В Шереметьево подтвердили участие в проекте. При удачной реализации пилота уже в 2020 году концепция может быть внедрена и в других аэропортах страны.

Меньше шума

Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево. С письмом МАА, направленным в ведомство 15 августа, ознакомились «Известия». В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.

Шереметьево входит в МАА, как и другие аэропорты Московского авиаузла, а также крупные региональные воздушные гавани.

На первом этапе предлагается сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор — визуально и/или акустически, сказано в письме.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Так, визуально и акустически можно транслировать данные о месте, времени начала и окончания посадки в самолет, а также задержке рейса. Только визуально (например, на табло) — предоставлять информацию о способе проезда до ближайшего населенного пункта, между терминалами аэропорта, а также общие правила поведения в аэропорту и проведения предполетного и послеполетного досмотра.

Визуально и/или акустически предлагается давать сведения о времени отправления и прибытия воздушного судна, а также о месте и времени регистрации на рейс и о его отмене.

В документе также говорится, что «Аэрофлот» –– один из крупнейших перевозчиков, базирующихся в Шереметьево, возражений не высказал, но уточнил, что авиакомпания должна быть первоисточником информации для своих пассажиров. Однако перевозчики сегодня не могут самостоятельно выводить данные на табло, в связи с чем авиакомпания может предоставлять такую информацию службам аэропорта с целью ее отображения на табло.

Представитель Шереметьево подтвердил «Известиям» участие в проекте.

— Это наша инициатива, — уточнил он. — Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс. Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту.

Для внедрения в России концепции «Тихий аэропорт» необходимо внести изменения в несколько нормативных актов, в частности в федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом. В ведомстве сказали «Известиям», что рассматривают инициативу аэропортового сообщества.

Мировой пример

В МАА рассчитывают, что пилотный проект в Шереметьево будет реализован уже в этом году. Если он окажется успешным, идею тихих аэропортов в 2020-м начнут внедрять и в других воздушных гаванях, сказали «Известиям» в ассоциации.

–– Аэропорт Домодедово поддерживает сокращение количества объявлений по громкой связи и снижение в терминале шумового воздействия в целом. Такой подход соответствует практикам мировых аэропортов. Например, Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура, –– сказали «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Там пояснили, что для повышения комфорта пассажиров система оповещения в аэропорту настроена таким образом, чтобы задавать определенную очередность и периодичность подачи объявлений с четким разграничением зон вылета и прилета, а также общей зоны аэровокзала.

В Шереметьево ранее говорили «Известиям», что уменьшить количество голосовых сообщений можно за счет сокращения персональных объявлений и альтернативной информации, не являющейся обязательной (к примеру, логистика, услуги). Также в воздушной гавани уже перестали объявлять опаздывающих на рейсы по имени и фамилии, правда, по другой причине — из-за требований законодательства о персональных данных.

Во Внуково на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Глазами проще

В МАА «Известиям» ранее приводили данные исследования «Базэл Аэро», согласно которым голосовые сообщения — наименее удобный для пассажира способ восприятия информации. Так, например, регистрацию на рейс (сектор, стойка) 82% пассажиров предпочитают узнавать на табло, 7% — c сайта и только 2% — по громкой связи. А посадку в самолет (на каком «гейте»): 48% авиапассажиров — на табло, 44% — от сотрудника в процессе регистрации, 4,5% — по громкой связи.

–– Голосовые сообщения –– наименее удобный способ восприятия информации, подавляющее большинство пассажиров получают ее приоритетно визуально, –– подтвердил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. –– Мировые авиакомпании и аэропорты увеличивают использование цифровых технологий и во внутреннем управлении, и в общении с пассажирами: путешественники предпочитают получать уведомления о начале выдачи багажа и узнавать об изменениях в расписании рейсов через свои мобильные устройства.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Аэропорты же должны создать спокойную обстановку, чтобы пассажиры могли отдыхать в ресторанах и кафе без надоедливых выкриков громкоговорителей, полагает Павел Сигал. Такая политика будет способствовать увеличению неавиационных доходов: благодаря концепции «Тихий аэропорт» пассажиры будут больше времени проводить в терминале, приехав туда заранее.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман согласен, что большое число голосовых сообщений не только не помогает, но и отвлекает людей.

–– Сейчас авиакомпании настраивают систему собственных оповещений, и эта программа, скорее всего, будет координироваться с аэропортами, чтобы те, кто опаздывает на рейс, не пропустили его в силу разных причин, –– сказал он «Известиям».

Негатива со стороны пассажиров, по словам Марка Шермана, не будет в том случае, если станет действовать современная адресная система информирования пассажиров о важных событиях, опоздание на рейс или задержка его отправления –– в их числе.