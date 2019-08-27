В Минтрансе выступили за возврат военных кафедр в летные училища

Российское Министерство транспорта выступило за возвращение военных кафедр в летные училища. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказала глава департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова.

По ее словам, молодые пилоты уходят из отрасли или отказываются получать дальнейшее образование по причине призыва в ряды ВС РФ. Поэтому, отметила Петрова, Минтранс «всеми руками» выступает за возврат военных кафедр.

В августе прошлого года российский президент Владимир Путин утвердил замену военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Согласно закону, годный к службе студент имеет право заключить договор с Минобороны о прохождении военной службы по контракту при получении высшего образования.

По окончании обучения студент получит звание «лейтенант» и будет обязан заключить с оборонным ведомством контракт на продолжение службы в течение трех лет. Если выпускник откажется от такого контракта, он будет обязан возместить средства, затраченные на его подготовку.