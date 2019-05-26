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Первым делом в самолете: гражданским пилотам хотят вернуть военные кафедры

Это позволит студентам не терять навыки в случае призыва в армию и увеличит для них количество часов налета
Фото: Depositphotos
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Первым делом в самолете: гражданским пилотам хотят вернуть военные кафедры
2019-04-22 17:30:34">
2019-04-22 17:30:34
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Для российских летчиков гражданской авиации хотят вернуть аналог военных кафедр. Предложение, рассмотренное Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, подписано вице-премьером Татьяной Голиковой. Образовательные программы могут появиться на базе военных центров, они будут доступны студентам высших и средних специальных учебных заведений, которые готовят пилотов для гражданской авиации. Предполагается, что такая мера повысит качество профессиональной подготовки, а также позволит выпускникам проходить службу в армии по своей непосредственной специальности, а не рядовыми бойцами. Эксперты считают, что по такой же системе стоит готовить авиационных инженеров и техников.

Без утраты навыков

Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах

Предложение для Минобороны «проработать вопрос о прохождении студентами образовательных организаций гражданской авиации военной подготовки в военных учебных центрах» зафиксировано в протоколе одного из заседаний Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Решение РТК направлено на снятие возможных рисков утраты практических навыков студентами образовательных организаций гражданской авиации при призыве в армию. Военные учебные центры могли бы предоставить таким молодым людям широкие возможности для поддержания и развития профессиональных компетенций», — отметили в аппарате Российской трехсторонней комиссии.

авиация
Курсанты военного авиационного училища во время учебного полета

Курсанты военного авиационного училища во время учебного полета

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Собеседники «Известий», близкие к Минобороны, сообщили, что вопрос сейчас «находится в проработке». Зафиксированное в протоколе предложение звучит как введение военных учебных центров в вузах, считает президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев.

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— Профсоюзы гражданской авиации (авиадиспетчеров и летного состава) всегда выдвигали предложения о возвращении военной кафедры в учебные заведения, готовящие пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров. В гражданской авиации возникла острая нехватка пилотов, особенно командиров воздушных судов (первых пилотов). Поэтому мы поддерживаем предложение вице-премьера, — сказал он «Известиям».

Служба для специалиста

Сегодня в вузах гражданских пилотов готовят пять лет, а в средних специальных учебных заведениях — два года и десять месяцев, при этом курсантам дают 150 часов налета. За счет использования военных учебных центров можно будет расширить практическую часть обучения, но главное — это позволит рационально использовать молодых пилотов, считает заведующий кафедрой безопасности полетов в гражданской авиации Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Анатолий Костылев.

авиация

Пилот в кабине дальнемагистрального пассажирского самолета

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сейчас наши выпускники-пилоты, когда идут в армию, практически никогда не попадают в авиацию. Специалистов высокого уровня используют как обычных пехотинцев — это не по-хозяйски. Во-первых, он теряет целый год и может утратить некоторые навыки. Во-вторых, медицинская справка действует год, и по возвращении со службы ему снова нужно будет проходить сложное комплексное обследование, чтобы получить допуск к полетам, — пояснил он.

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Эксперт напомнил, что во времена Советского Союза, когда в системе высшего профессионального образования были обязательные военные кафедры, выпускники вузов гражданской авиации получали офицерское звание и проходили срочную воинскую службу в летных частях.

В небе и на земле

Подготовка в военных учебных центрах будет полезна не только пилотам, но и авиационным инженерам, уверен заместитель завкафедрой систем механического оборудования Московского авиационного института Юрий Пугачев. По его словам, кадровый голод гражданской авиации начинается и в сфере эксплуатации воздушных судов.

Сегодня в военных учебных центрах проходят подготовку 5–7% от числа наших студентов. На эти занятия выделяется отдельный день, а для всех остальных это день самостоятельной подготовки. Но мы же знаем, как студенты относятся к такому! Итог: «военные» получают не только больше часов практики, но и показывают заметно лучшие знания по теории, чем «гражданские», — подчеркнул собеседник «Известий».

авиация

Инженеры работают в салоне пассажирского самолета

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
На военную кафедру — в соседний вуз
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Юрий Пугачев отметил также, что организация работы аэродромных служб, ремонт и эксплуатация военных самолетов практически не отличаются от таковых «на гражданке»: например, военный транспортник Ил-76 при обслуживании требует во многом тех же операций, что и пассажирские Ил-86 или Ил-96. То же можно сказать и о вертолетах Ми-8, которые применяются в Вооруженных силах, МЧС и в то же время используются как «летающие маршрутки» в северных регионах страны.

— Все знания, которые студенты получают на военной кафедре, они смогут применить в гражданской авиации. А за счет большего количества практических занятий они станут более опытными профессионалами уже на момент выпуска, — добавил доцент МАИ.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что сегодня парк пассажирских самолетов отечественного производства в значительной степени устарел или изношен. Поэтому на внутренних перелетах в России много лизинговых бортов, которые ремонтируют за рубежом. Но при наличии достаточного количества квалифицированных техников можно будет открыть сервисные центры в стране — это даст дополнительные рабочие места и поможет сэкономить на ремонте и обслуживании пассажирских самолетов, заключил Юрий Пугачев.

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