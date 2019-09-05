Украина обиделась на венгерского политика за «недопустимые» слова о Донбассе

МИД Украины вызвал поверенную в делах Венгрии Кристину Марфи и выразил решительный протест в связи с заявлением госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея. По мнению министерства, он использовал «недопустимую риторику» о вооруженном конфликте в Донбассе. Комментарий относительно данной ситуации разместила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Для Украины категорически неприемлема ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», — сказано, в частности, в комментарии.

Как пояснили в МИДе, это не только «не соответствует действительности», но и противоречит «официальной позиции» членов Евросоюза и НАТО, к которым относится и Венгрия. В ведомстве напомнили, что ЕС ввел антироссийские санкции в связи с «агрессией» против Украины, в связи с чем «подмена понятий» не способствует ее прекращению.

Также дипломаты подчеркнули, что Киев обращает внимание на необходимость «называть вещи своими именами».

Азбей сделал свое возмутившие украинский МИД заявление еще неделю назад. 29 августа венгерское издание Magyar Nemzet сообщало, что он употребил выражение «гражданская война», когда говорил о создании в Украине кризисного центра.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.