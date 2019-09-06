Российские дипломаты посетили Госдеп из-за задержания Коршунова

Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и выразили протест из-за задержания топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Россиянин был задержан в аэропорту итальянского Неаполя по запросу США. Ему грозит экстрадиция в Штаты.

Дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне в ходе визита в Госдеп указали на неправомерность действий и потребовали объяснения причин задержания. Кроме того, представители дипмиссии назвали недопустимой развязанную Вашингтоном охоту на россиян по всему миру.

«Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Вместе с Коршуновым был задержан гражданин США Маурицио Паоло Бьянки. Как объяснили в американском минюсте, они оба обвиняются в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.